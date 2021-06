Homem foi encontrado com ferimentos de gravidade intermediária - Divulgação

Homem foi encontrado com ferimentos de gravidade intermediáriaDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 21:01

Rio - Um homem ficou ferido após a explosão de uma bomba caseira dentro da própria residência, nesta terça-feira (8), no bairro da Trindade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve outros feridos no local.



O Quartel de São Gonçalo foi acionado para a Rua Teresópolis às 14h54 e encontraram Marcos André M. Souza, de 36 anos, com ferimentos classificados como de classe amarela, que representa gravidade intermediária.



Publicidade

Marcos foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro do Colubandê, também em São Gonçalo. De acordo com a direção da unidade de saúde, o paciente apresenta estado de saúde estável. Procurada, a Polícia Militar ainda não informou se foi acionada para a ocorrência.