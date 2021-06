Maioria dos confrontos no bairro aconteceu na Comunidade da Barão - fotos Reprodução das redes sociais

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:32

Rio - Moradores da Praça Seca vivem mais um dia de violência e medo. Criminosos e policiais militares trocaram tiros na manhã desta quinta-feira (10). Há relatos de que um dos disparos realizados pelos criminosos quase acertaram pacientes em um posto de saúde da região. A comunidade da Barão tem sido disputada por traficantes e milicianos nos últimos dias.

"Gente, acabou de acertar tiro do lado do moço que está aqui no posto. Todos saíram correndo. Meu Deus, que isso", escreveu uma moradora nas redes sociais. "Pelo amor de Deus, trabalho aqui, realmente bateu um tiro na parede da farmácia", respondeu outra. A farmácia e o posto de saúde ficam na Rua Barão.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) que fazia patrulhamento na Praça Seca foi atacada por disparos que vieram da região de mata da comunidade. Houve confronto, mas sem registro de feridos ou prisões. Ainda segundo a corporação, a situação está "estabilizada", e equipes seguem fazendo o policiamento ostensivo.

A Polícia Militar também atuou na área na última quarta-feira (9). Durante a operação, um muro de contenção criado pelos criminosos foi derrubado pelos agentes.

