Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 19 mil garrafas de cervejas em ItatiaiaDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 09:49 | Atualizado 10/06/2021 10:09

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 19.200 unidades de garrafas de cervejas vazias na BR-116 em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira. Segundo a PRF, o motorista não apresentou a documentação fiscal da mercadoria e do transporte.

A PRF fazia uma ronda quando abordou um caminhão com uma carga de engradados de cervejas. Na fiscalização foram constatados 800 engradados contendo cerca de 19.200 unidades de garrafas de 600 ml vazias.

Foi pedido para que o motorista apresentasse a documentação fiscal da mercadoria e do transporte, que respondeu que não portava tais documentos. Ainda de acordo com a polícia, ele teria pego a carga em Barra Mansa.

O motorista e o veículo com a carga foram conduzidos ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi em Itatiaia e a ocorrência apresentada ao Auditor Fiscal.