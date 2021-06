Theatro Municipal - Divulgação

Theatro MunicipalDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 08:56

Rio - O Theatro Municipal do Rio de Janeiro reabre as portas para as visitas guiadas a partir desta quinta-feira respeitando todos os protocolos sanitários contra a covid-19. O agendamento poderá ser feito pela internet, e-mail e por telefone, e cada visita irá respeitar a capacidade máxima de 15 pessoas, com duração de uma hora.



A presidente da Fundação Theatro Municipal, Clara Paulino, destaca a importância da abertura do espaço ao público. A instituição é vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



"Estamos muito felizes em anunciar a retomada gradual das nossas atividades. Aos poucos, com todo cuidado e seguindo as normas de segurança, vamos reabrindo as portas desta importante instituição, tão querida da população carioca e fluminense", ressalta Clara.

Publicidade

Tour Virtual 3D do Theatro Municipal



Além da visita guiada, o público também pode usufruir do espaço por meio do Tour Virtual 3D Acervo Caroline Lorraine, que começa a partir desta semana. A origem do nome é uma homenagem a Caroline Josepha Leopoldine Franziska Ferdinanda de Habsburg-Lorraine, a Imperatriz Leopoldina do Brasil. O Projeto Exposição Virtual Acervo Caroline Lorraine já percorreu outros locais importantes do Rio de Janeiro, como o Palácio Guanabara, o Palácio Laranjeiras, o Mosteiro de São Bento, o Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, a Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé e a Igreja da Nossa Senhora da Candelária.



Parceria para meia-entrada



Uma parceria entre o RioSolidário e o Theatro Municipal do Rio de Janeiro vai proporcionar que os visitantes paguem meia-entrada nas visitas guiadas. Para usufruir do benefício, basta levar um quilo de alimento não-perecível e apresentar na entrada do Theatro. Os alimentos serão destinados ao RioSolidário, que hoje conta com 1.300 instituições cadastradas nos 92 municípios fluminenses, abrangendo todo o estado.

Serviço:

Publicidade