Acidente no túnel RebouçasReprodução / Twitter

Publicado 10/06/2021 21:44

Rio - Um acidente envolvendo três motos causou congestionamento parcial no túnel Rebouças sentido Zona Norte na noite desta quinta-feira. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), havia retenções para quem estava nas vias de acesso ao túnel a partir da Lagoa (avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa e Rua Humaitá).

Equipes da CET-Rio e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Uma pessoa foi socorrida para um hospital da região com ferimentos leves. O motivo do acidente teria sido óleo na pista.

O túnel foi totalmente liberado às 20h. O trânsito, apesar de ainda congestionado na região, começa a fluir, segundo o COR.