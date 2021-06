Novo presidente considera importante mostrar à população a importância da moderação na política - Alexandre Brum / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 20:54 | Atualizado 10/06/2021 20:54

Rio - O deputado federal Otavio Leite é o novo presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Rio de Janeiro, após a saída de Paulo Marinho. Parlamentar há 28 anos, ele espera trabalhar "pela construção de uma alternativa de centro viável para o Brasil, que tire o país da polarização e traga paz e equilíbrio para o debate político, fortalecendo a democracia". O partido afirma que no âmbito regional, seguirá buscando a união de esforços que leve à estabilização das finanças.



"Nosso principal desafio é ajudar na construção de uma candidatura de centro para o Brasil, que hoje vive uma polarização radicalizada e infrutífera. Do ponto de vista interno, o primeiro passo será a realização de prévias para a Presidência da República, com os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) e o ex-senador Arthur Virgílio. Será uma grande oportunidade para a elaboração de um programa para o país, com a participação da sociedade civil, e que represente um novo tempo, de esperança", declarou o novo presidente.



De acordo com o deputado, a perspectiva é que o Brasil não chegue às eleições de 2022 dividido. Ele considera importante mostrar à população a importância da moderação na política.



"Ser de um extremo, direita ou esquerda, é uma posição confortável, em que não se ouvem outras posições e ideias. São, em geral, pessoas que se acham donas da verdade. O difícil é ser ponderado. O equilíbrio não gera paixões, próprias de mobilizações sectárias. O fato é que só progrediremos como nação ouvindo todos os lados. Um governo com este perfil vai trazer mais avanços para o Brasil. O Brasil precisa de paz, e é preciso mostrar às novas gerações que há vida na política que não seja nesses extremos, que têm produzido rancor, ódio e incompreensões intransponíveis. Tudo isso é maléfico para a saúde da nossa democracia", continua o parlamentar.



Com atuação em defesa do setor turístico e dos direitos das pessoas com deficiência, o advogado Otavio Leite, hoje doutorando na área de turismo, foi secretário de Turismo do estado do Rio e voltou à Câmara Federal em janeiro. No estado, Leite, que atuou pela assinatura do Regime de Recuperação Fiscal do Rio de 2017, prega o trabalho conjunto das esferas federal, estadual e municipal, em caráter administrativo, pelo equilíbrio financeiro fluminense.

"O Rio não pode se dar ao luxo de rupturas ou arritmias que paralisam a busca por seu soerguimento econômico. O governador Cláudio Castro vem exercendo o trabalho com maturidade. A nossa palavra de ordem é união pelo Rio. Seja apoiando as postulações do estado ou da prefeitura da capital, cuja luta por protagonismo é dever de todos nós. Não podemos fugir a essa responsabilidade. O Rio tem que prosseguir com o rigor fiscal, para a recuperação das finanças públicas. Temos que viabilizar um futuro com mais autonomia", concluiu o deputado.