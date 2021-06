Profissionais de saúde ganham cartinhas de alunos de colégio na Tijuca como forma de agradecimento pelos serviços prestados no combate à covid-19 - Arquivo Pessoal

Profissionais de saúde ganham cartinhas de alunos de colégio na Tijuca como forma de agradecimento pelos serviços prestados no combate à covid-19Arquivo Pessoal

Por Lucas Cardoso

Publicado 10/06/2021 20:09

Rio - A dura luta diária dos profissionais de saúde na linha de frente do combate à covid-19 ficou mais leve, nesta quinta-feira, na Clínica da Família Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte. O alívio veio em forma de cartinhas com palavras de admiração de alunos de 2 até 10 anos, do colégio Pinheiro Guimarães, também no bairro.

"Foi uma emoção muito grande, porque a gente está desde janeiro trabalhando bastante. A gente muitas vezes deixa a nossa família em casa para ajudar a população, que a gente trata como nossa família. Então, ganhar um presente como esse nos dá mais fôlego ainda, nos joga lá nas alturas, nas nuvens", disse a Karla Leal, chefe de enfermagem da clínica Heitor Beltrão.

Publicidade

As homenagens aos profissionais de saúde foram entregues pelo pequeno Brayan, de 5 anos, da turma Pré 1, do colégio da Tijuca. A iniciativa faz parte, segundo a coordenadora pedagógica da escola, Ângela Gabriela, faz parte de um projeto chamado "Ecoar", que busca "a humanização do espaço escolar, de promoção das relações humanas permeadas pela empatia".

"Hoje a pandemia está muito normalizada. As pessoas estão um tanto descuidadas em relação aos protocolos. E percebemos que esse é o momento de mais luta para esses profissionais da Saúde, porque é o momento que tem mais casos de covid, e é um momento que eles estão trabalhando muito, até pela vacinação. É nesse sentido que foi feita a escolha do projeto de Ecoar afeto por esses profissionais da saúde do nosso bairro, que fazem tanto pelo nosso bairro", explicou Ângela.

Publicidade

Emoção

A chefe de enfermagem Karla Leal contou a emoção ao receber a cartinha de um aluno com espectro autista. "Eu fiquei muito emocionada mesmo, altas emoções na hora, porque eu tenho filho com necessidades especiais também. Me sinto muito privilegiada de receber a carta de uma criança especial como ele, o Gabriel. Eu, que também sou uma mãe especial nesse sentido. Fiquei muito feliz, muito emocionada. É um reconhecimento do trabalho", comentou, com a voz embargada, a profissional da unidade.