Geral - Demoliçao de predio em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:28 | Atualizado 11/06/2021 19:28

Rio - A ação de demolição manual de dois pavimentos do prédio interditado em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, foi interrompida no fim da tarde desta sexta-feira (11), por conta das condições de trabalho limitadas pela iluminação da área. Após o trabalho de escoramento do imóvel, que precisou ser evacuado na noite desta quinta-feira (10) , o 3º e o 4º andar do local começaram a ser demolidos, por volta das 13h desta sexta. O trabalho da Secretaria Municipal de Conservação teve início por volta das 9h.

O imóvel passou por uma vistoria da Subsecretaria de Proteção e da Defesa Civil e os técnicos constataram a necessidade da demolição, por conta do risco do desabamento de toda a estrutura. Os técnicos da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE) e da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) fizeram escoramento da estrutura dos andares inferiores da edificação, para trazer mais segurança para quem atuava no local.

Após a remoção completa do telhamento, as equipes passaram para a demolição das paredes do andar de cobertura. A demolição é totalmente manual por conta das limitações de acesso de máquinas ao trecho da via. O trabalho deve ser retomado neste sábado (12), às 9h. Os agentes da Defesa Civil também interditaram de forma preventiva um prédio de quatro pavimentos que fica ao lado.