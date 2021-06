Homem é agredido por clientes em bar do Recreio após bater um mulher - Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 19:21

Rio - Um homem foi agredido com chutes e cadeiradas após disparar um tapa no rosto de uma mulher em um bar do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A sequência de agressões foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento, que datou o ocorrido no dia 1 deste mês.



Nas imagens, um casal conversava em uma mesa do lado externo do bar, quando o homem dá um tapa no rosto da mulher. Ele se levanta após a agressão e retorna poucos segundos depois. Três homens que estavam sentados em uma mesa ao lado levam um susto com a agressão e parecem falar algo para o agressor. Em seguida, um dos homens se levanta e dispara uma cadeirada no agressor, que cai no chão.

Veja o vídeo:

Homem é agredido após dar tapa em mulher em restaurante do Recreio

Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/MF6ir28stV — Jornal O Dia (@jornalodia) June 11, 2021

Os outros integrantes da mesa também se levantam e aplicam chutes contra ele. Alguns clientes que também estavam sentados na área externa se levantam e tentam apartar a briga.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso não foi registrado até o momento.

O Dia tentou entrar em contato com o estabelecimento, mas não houve retorno até o momento. O espaço está aberto para manifestação.