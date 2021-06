Policiais militares são baleados durante patrulhamento em comunidade de Niterói - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:51

Rio - Dois policiais do 12º BPM (Niterói) foram baleados por criminosos durante um patrulhamento na comunidade da 44, no bairro Ititioca, em Niterói, na tarde desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, a equipe localizou um grupo em atitude suspeita em um dos acessos da comunidade e, ao se aproximarem dos homens, foram atacados com tiros.



Os PMs baleados foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, e de acordo com as primeiras informações, o estado de saúde dos dois é estável.



Na ação a equipe apreendeu com um dos suspeitos uma arma e drogas, ainda a ser contabilizada. Ninguém foi preso até o momento.

A ocorrência está em andamento.