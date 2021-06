Idoso foi atingido no joelho e passa bem - Divulgação

Idoso foi atingido no joelho e passa bemDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:16

Rio - Um idoso foi baleado de raspão nesta sexta-feira (11) durante um confronto entre criminosos e policiais militares no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Severino Silva, de 65 anos, foi atingido no joelho e precisou ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê, mas passa bem e teve alta da unidade de saúde no início da tarde.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) estava em patrulhamento pelo bairro, quando foi atacada a tiros por criminosos. Houve confronto e os militares realizaram um cerco na região. Um homem foi preso com grande quantidade de drogas. A PM também informou que após a troca de tiros, encontrou o idoso baleado e o socorreu para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).