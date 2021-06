Base da UPP no Morro da Cotia, no Complexo do Lins - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 11/06/2021 16:15 | Atualizado 11/06/2021 16:23

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou, nesta sexta-feira, que realiza uma operação para remover barricadas em comunidades das zonas Oeste e Sul. De acordo com a PM, equipes do Comando de Operações Especiais (COE), 1ª CPA e 2ª CPA coordenam a ação em comunidades de Pilares, Quintino, Piedade, Lins de Vasconcelos e Praça Seca. Todas os bairros tiveram policiamento reforçado durante a ação.

Em Pilares, a ação aconteceu na comunidade do Urubo. Os morros do Fubá, ou Campinho, do Saçu, em Quintino, e o morro da Caixa D'água, em Piedade, também tiveram operação. No Complexo do Lins e na Praça Seca, a corporação informou que também ocorreu a operação, mas não confirmou em quais localidades.

Ainda de acordo com a secretaria, até o momento foram feitas apreensões de drogas na comunidade do Urubo, em Pilares.