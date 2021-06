Incêndio atingiu prédio em Copacabana - Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:51 | Atualizado 11/06/2021 21:58

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento do nono andar de um prédio residencial na Rua Dias da Rocha, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana foi acionado às 14h55, às 15h50, bombeiros do quartel do Humaitá foram acionados em apoio e às 17h as chamas foram totalmente controladas. Uma pessoa ficou levemente ferida mas foi atendida e liberada no local.

Ainda de acordo com a corporação, equipes seguem realizando o trabalho de rescaldo. Ainda não há detalhes sobre o que teria causado o fogo.

Por conta do incidente, o Centro de Operações Rio (COR) informou que uma faixa da Rua Dias da Rocha ficou interditada por cerca de 2h, na altura da Rua Barata Ribeiro. O trânsito segue lento na região.