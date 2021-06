Parte da carga foi apreendida no bairro Figueira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 11/06/2021 20:36

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, nesta sexta-feira, três empresários apontados como revendedores de uma carga de 30 toneladas de bobina de alumínio, roubada na última segunda-feira (7), na Rodovia Washington Luiz. Carlos Augusto Siqueira, Luciano da Conceição e Wendel da Silva Conceição foram presos em flagrante no bairro Figueira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, após a prisão do trio, agentes identificaram que outra parte da carga teria sido subtraída por policiais militares que estiveram no local um dia antes e que, ao invés de prender os criminosos, levaram parte do material para um novo depósito na região de Gramacho, no mesmo município, e exigiram ainda uma quantia de R$ 30.000 do restante que não pode ser levado.



Foi realizado um contato com o Comando do batalhão da área, que ajudaram a identificar os agentes que participaram da ação. Eles foram detidos e conduzidos à Cidade da Polícia para autuação e posterior encaminhamento à Delegacia de Polícia Judiciária da Baixada Fluminense.



Segundo a investigação, o roubo foi praticado por uma quadrilha especializada neste tipo de ação e que já vinha sendo investigada pela DRFC. Os empresários que receptaram a carga irão responder por receptação qualificada e associação criminosa. Já os policiais foram autuados por concussão e responderão junto à corregedoria da PM.