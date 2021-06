Rio de Janeiro

Polícia apreende drogas em comunidades do Maciço da Tijuca

Agentes desobstruíram mais de 10 vias públicas localizadas nas comunidades Bateau Mouche, Barão e Covanca, na Praça Seca; do Saçu e Fubá, em Campinho; do Morro do 18, em Quintino; do Lins e da Camarista, no Méier; e do Urubu, em Pilares

Publicado 11/06/2021 18:51 | Atualizado há 33 minutos