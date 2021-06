SuperVia pede recuperação judicial - Divugação / Agetransp

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 07:32

Rio - A SuperVia entrou com um pedido de recuperação judicial, nesta segunda-feira, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). As dívidas da empresa somam aproximadamente R$ 1,2 bilhão, grande parte dela acumulada para pagar o custo da operação deficitária durante a pandemia, informou a concessionária.

Segundo a SuperVia, o objetivo é preservar a prestação de serviço aos milhares de passageiros de trens da Região Metropolitana da cidade e iniciar um novo ciclo de negociação junto aos credores e ao Poder Concedente (Governo do Estado do Rio de Janeiro) a fim de superar a atual crise financeira pela qual está passando.



"A SuperVia foi duramente impactada pelos efeitos da pandemia da covid-19. Desde março de 2020, acumula uma perda financeira de mais R$ 474 milhões, resultado da redução de mais de 102 milhões de passageiros até 2 de junho de 2021", disse a concessionária em nota.

Antes da pandemia, a SuperVia transportava 600 mil passageiros por dia e atualmente, o fluxo diário se estabilizou em 300 mil passageiros por dia. Com o agravamento da pandemia e da crise econômica e social do Rio de Janeiro, a recuperação total do fluxo de passageiros está prevista apenas para 2023.



"A empresa, assim como todo o sistema de passageiros do Rio de Janeiro, não conta com qualquer subsídio do governo e se mantém basicamente com recursos da venda das passagens. As dívidas da empresa somam aproximadamente R$ 1,2 bilhão, grande parte dela acumulada para pagar o custo da operação deficitária durante a pandemia", informou a SuperVia.



"No último dia 13 de abril, a Agência Reguladora dos Transportes do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) reconheceu a responsabilidade do Poder Concedente em promover o ressarcimento emergencial à SuperVia de R$ 216 milhões, valor esse correspondente à complementação dos custos mínimos da concessionária para garantir a manutenção da operação durante a pandemia", explicou a empresa.



A SuperVia opera o serviço de trens urbanos no Rio de Janeiro e em mais onze municípios da Região Metropolitana, que incluem Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e Guapimirim, através de uma malha ferroviária de 270 quilômetros, dividida em cinco ramais, três extensões e 104 estações.