Material apreendido pelos agentes em São GonçaloFoto: Reprodução / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:22

Rio - Três homens ficaram feridos, nesta terça-feira, após troca de tiros com agentes da Polícia Militar. Após o confronto, eles foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas e ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) faziam apoio a equipes da Polícia Rodoviária Federam em Santa Luzia, São Gonçalo, Região Metropolitana. Eles teriam sido atacados por suspeitos na estrada de Guaxindiba, em São Gonçalo. Três pistolas, duas motocicletas e drogas foram apreendidas na ação.