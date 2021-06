Investigação identificou uma organização criminosa que criava benefícios previdenciários - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Investigação identificou uma organização criminosa que criava benefícios previdenciáriosMarcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 19:47 | Atualizado 08/06/2021 19:53

Rio - Um casal foi preso em flagrante nesta terça-feira (8) enquanto tentavam sacar benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em uma agência bancária de Copacabana, na Zona Sul do Rio, por meio de fraude. A ação é o resultado de uma investigação que identificou uma organização criminosa que criava benefícios previdenciários, fazendo uso de documentos falsos. A identidade dos presos não foi revelada.



A prisão foi realizada por agentes da Polícia Federal (PF). De acordo com a PF, a mulher havia se cadastrado, no dia anterior, como procuradora junto ao INSS, para tentar sacar o benefício. Com os presos foram apreendidos celulares e diversos cartões bancários. Eles responderão pelo crime de estelionato, previsto no Código Penal.