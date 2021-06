Peças metálicas com cocaína dentro, tinham massa bruta total de 14,8 quilos - Comunicação Social da PF/RJ

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 20:16 | Atualizado 08/06/2021 20:18

Rio - Um angolano de 43 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (7), durante uma ação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O homem tentava embarcar em um voo para Maputo, em Moçambique, com drogas escondidas em sua mala.



De acordo com a Polícia Federal, após inspeção de bagagem, foram encontradas diversas peças metálicas com cocaína dentro, com massa bruta total de 14,8 quilos, de acordo com o laudo preliminar. Uma brasileira de 27 anos que acompanhava o homem também foi presa. Ela é apontada como responsável pelo embarque com os entorpecentes.



A dupla foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. A pena para ambos pode chegar a até 15 anos de reclusão.