Soraya Campos visa fortalecer o comércio local com muitas novidades pra quem passar pela ‘Galeria Fórum Iguaçu’. - Everton Barsan

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:47

Está um sucesso a ‘Semana do Amor’ que um grupo de empreendedores da rua Getúlio Vargas (a tradicional rua dos cartórios), o quarteirão mais charmoso da cidade de Nova Iguaçu, está promovendo até sábado (12), Dia dos Namorados. A ação idealizada por Soraya Campos visa fortalecer o comércio local com muitas novidades pra quem passar pela ‘Galeria Fórum Iguaçu’. Os lojistas participantes estão sinalizados e arrecadam agasalhos, cobertores, meias e água mineral, com a ação social “Aqueça um Coração”, que serão distribuídos pelo projeto Marcelo Duarte.

A empresária Ju Habib há 16 anos comanda a Pimenta Rosa Multimarcas, que atende o vestuário feminino e masculino. Everton Barsan

A empresária Ju Habib há 16 anos comanda a Pimenta Rosa Multimarcas, que atende o vestuário feminino e masculino com as marcas Lança Perfume, Colcci, Ellus, Reserva entre outras está animadíssima com o crescimento das vendas. Quem também aproveitou o evento foi a fisioterapeuta Rita Gonçalves que visitou a mais nova loja de mesa posta em Nova Iguaçu, a ConceptHome.

A fisioterapeuta Rita Gonçalves que visitou a mais nova loja de mesa posta em Nova Iguaçu, a ConceptHome. Everton Barsan

O uso de máscara é obrigatório.



Perfis do instagram das marcas participantes :

@sorayacamposoficial

@opcaoxbytissan

@presentearnovaiguacu

@pimentarosani

@adrianarabeloviagens

@originatta.loja

@velasecores

@bagsingle

@la.intima

@luna_semijoias

@concepthome_oficial

@ebbtingua

@viamianovaiguacu

@karamello.novaiguacu

@zoo.shoes

@anaserra_multimarcas

@bibiconfeitaria

@liritty.novaiguacu.rua

@jujubinhakidsteen

@thaisataidestore

@velasmeumomento

.

Perfis no instagram das marcas patrocinadoras :

@bigodesax

@laiss.mazzei

@evertonbarsan

@carioca.rustick

@belfordroxocafecaramello

@franmoraes_confeitaria

@delirisfit

@artoriusgourmet

@linepizzaria

@clinicanaah

@laserdreamnovaiguacu

@duleosmoda

@sheriffsteak

@jacktequilatexmex

@nutri.fabianabritto

@newspizzaanddining

@ericaoliveirastudiodebeleza

@concepthome_oficial

@dm.lashesdesign

@gallochopp

@gallobarbearia

@estevaofreitaas

@xandao_grill

@sorayacamposoficial

@sonimar.grafica

