SuperviaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/06/2021 07:39 | Atualizado 07/06/2021 07:57

Rio - Passageiros enfrentam intervalos irregulares dos trens na manhã desta segunda-feira. Segundo a SuperVia, o furto de cabos de sinalização ao longo de vários trechos do ramal Japeri e Santa Cruz atrapalham a operação do transporte.

"Os trens desses ramais podem aguardar ordem de circulação, uma vez que o controle das composições, nesses casos, passa a ser feito via rádio e não de forma automática. Os intervalos estão irregulares", disse a SuperVia em nota.

A concessionária ainda informou que haverá serviços de manutenção em cabos da rede aérea, no trecho entre as estações Campo Grande e Santíssimo, das 10h30 às 15h.

Também acontecerá serviços de manutenção na via férrea, no trecho entre as estações Queimados e Engenheiro Pedreira, das 10h às 15h. Haverá serviços de manutenção na via no trecho entre as estações Triagem e Maracanã também no mesmo horário.

Nas redes sociais, os usuários reclamam. "Toda semana e todos os dias a mesma novela, vocês não tem empatia a população fluminense, investimento zero, preventiva zero, segurança zero", se irritou um passageiro. "Toda segunda essa mesma desculpa esfarrapada pra justificar a redução de trens circulando", disse outro.