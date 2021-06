Suspeito de gerenciar favela de Campos dos Goytacazes é preso pelo BPRv - Divulgação

Suspeito de gerenciar favela de Campos dos Goytacazes é preso pelo BPRv Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 06:48

Rio - PMs do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam neste domingo (6) um homem apontado como número um na hierarquia do tráfico de drogas na favela Tira Gosto, em Campos dos Goytagazes. Rafael de Oliveira, conhecido como Rafa Boquinha, foi detido durante operação policial na rodovia estadual RJ-124 (Via Lagos), na altura de Rio Bonito.

De acordo com os policiais, Rafael estava em um carro com três ocupantes e mostrou nervosismo durante a abordagem. Após levantamento de informações, os PMs descobriram que se tratava de um dos homens mais procurados da região Norte Fluminense do estado. Contra ele havia dois mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 119ª DP (Rio Bonito). Na delegacia o trio contou que voltava de um baile funk na Vila do João, no Complexo da Maré. Segundo a Polícia Civil, apenas Rafa Boquinha ficou preso.