Militares apreenderam grande quantidade de drogasDivulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 18:38

Rio - Um suspeito foi baleado e outro preso, nesta sexta-feira (11), em uma ação de policiais militares no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Também nesta sexta, um idoso foi baleado de raspão em durante um confronto entre os militares do 7º BPM (São Gonçalo) no mesmo bairro. A vítima passa bem.