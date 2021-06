Rio de Janeiro

Operação flagra construções irregulares em Vargem Grande

Ação foi desencadeada a partir do programa da Secretaria "Olho no Verde", que monitora via satélite de alta resolução áreas remanescentes de Mata Atlântica em todo o território fluminense com o objetivo de combater o desmatamento ilegal

Publicado 11/06/2021