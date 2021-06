Policiais da Divisão de Captura e Polícia Interestadual (DC/Polinter) prenderam dupla de assaltantes na Baixada - Reprodução

Policiais da Divisão de Captura e Polícia Interestadual (DC/Polinter) prenderam dupla de assaltantes na BaixadaReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:58

Rio - Policiais civis da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta sexta-feira (11), dois homens acusados de praticarem diversos assaltos em Queimados, na Baixada Fluminense. Eles foram presos em uma comunidade em Engenheiro Pedreira, em Japeri.

De acordo com as investigações, a dupla abordava as vítimas com uma motocicleta preta e usavam coletes de mototaxistas. Durante os crimes, os homens eram violentos e demonstravam frieza ao abordar as vítimas. Em uma das ações, eles roubaram um celular de uma criança, de 3 anos, que estava assistindo desenho na porta de casa. Em outra ocasião, os criminosos atiraram em policiais militares que estavam perseguindo a dupla após a prática de mais um assalto.

Os presos possuem mais de 10 anotações criminais. Eles foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.