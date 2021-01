Por O Dia

Publicado 05/01/2021 00:00

Há muito tempo tem se discutido sobre igualdade entre homens e mulheres. E quando o assunto é política, a representatividade é ainda mais necessária, pois é através de pessoas com ideias que mudanças ocorrem. O município de Queimados, na Baixada Fluminense, um dos mais pobres e violentos do país, é o que mais tem mulheres como secretárias em pautas estratégicas.

"Temos mulheres na gestão das principais pastas da cidade. Não foi concessão, mas competência e currículo de cada uma delas. São elas que vão gerenciar a maior parte das nossas pautas, com a responsabilidade de reestruturar Queimados", disse o prefeito Glauco Kaizer, do Solidariedade.

Ele escolheu dez mulheres para comandar pastas estratégicas e diz que se pautou na capacidade técnica de suas secretárias, que serão responsáveis por Educação, Saúde, Obras, Assistência Social, Urbanismo, Administração, Ambiente, Projetos Especiais, Assuntos Estratégicos e pela Procuradoria Geral do Município.

"Tivemos contratempos, sim. Como candidata à vereadora, não tive problemas, mas quando meu nome foi anunciado como candidata a vice-prefeita, houve muitos questionamentos. Muitas pessoas ficaram insatisfeitas com o fato de eu ser preta, jovem, mulher e vice-prefeita. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito tendenciosa e com um viés muito machista, mas estamos aqui para trabalhar direito, desenvolver um bom trabalho e mostrar que nós, mulheres, somos muito capazes também", Afirmou a vice-prefeita Maíse Justo.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Cristiane Lamarão, disse nunca ter sofrido machismo ou preconceito por ser mulher. Mas sabe que, na maioria dos governos, cargos de chefia são dados a homens. "As mulheres precisam lutar muito para estar em posição de chefia. Porém, também sabemos que toda vez que a mulher assume um papel de liderança, ela desenvolve com a maior capacidade. Isso é muito visível e fica muito claro quando vemos mulheres nessa posição. Estou muito honrada de conduzir a pasta da Assistência Social, Cidadania, e Terceira Idade e Mulheres aqui no município de Queimados. Vamos tentar ter um protagonismo extremamente importante na defesa dos direitos das mulheres no município", prometeu.