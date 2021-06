Policiais resgataram um caminhoneiro que estava em cativeiro em Maricá - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:03

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) resgataram, na última quinta-feira (10), um caminhoneiro que havia sido sequestrado por criminosos no bairro São José de Imbassaí, em Maricá. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na região, quando localizaram dois homens em uma bicicleta fugindo em direção a uma casa em obras. Após realizar buscas no local, a equipe se deparou com um homem amarrado e encapuzado dentro da residência.



De acordo com o caminhoneiro, ele estava indo buscar uma carga quando criminosos armados e encapuzados o abordaram e o obrigaram a descer do veículo. Em seguida, a vítima foi levada para a casa em obras e mantida em cativeiro. Os criminosos levaram o caminhão e a mercadoria que estava dentro do veículo.

Na casa, os policiais apreenderam uma réplica de fuzil, uma réplica de pistola, um rádio transmissor, uma faca e drogas. Um suspeito que estava nos arredores do cativeiro foi levado pelos policiais para a 82ª DP (Maricá), onde a ocorrência está em andamento.