Policial civil frustra roubo de carga em Olaria, na Zona Norte do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:27

Rio - Um policial civil de folga frustrou uma tentativa de roubo de carga de máscaras descartáveis KN95 avaliada em cerca de R$ 3 milhões na Rua Major Rêgo, no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (11). De acordo com o agente, ele passava pelo local quando percebeu que os seguranças que faziam a escolta do caminhão haviam sido rendidos por sete criminosos, todos armados com fuzil.

O policial reagiu trocando tiros com os bandidos e, segundo ele, dois integrantes que participavam da ação teriam sido baleados. O grupo conseguiu fugir em um carro, deixando um outro veículo usado no roubo para trás. Uma equipe do 22º BPM (Maré) foi acionada para verificar a denúncia de roubo. Ninguém foi preso até o momento.

No relato, o policial civil informou também que o caminhão pertencia a empresa RWLOG, um grupo que realiza transporte de cargas no Brasil e no exterior. Em nota, a RWLOG informou que não houve danos materiais e nenhum dos funcionários ficaram feridos.

A ocorrência está em andamento.