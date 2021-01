22ª DP (Penha) Reprodução / Google Street View

Publicado 13/01/2021 10:43 | Atualizado 13/01/2021 12:27

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira, após jogar óleo quente na ex-mulher, em Olaria, Zona Norte do Rio. O agressor esquentou o óleo em uma frigideira e jogou sobre o corpo da vítima enquanto ela estava dormindo. De acordo com a polícia, ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.



Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o delegado da 22ª DP (Penha) e responsável pelo caso, Wellington Vieira, relatou que já havia uma medida protetiva contra ele, expedida de um inquérito policial.



"Nós fizemos um levantamento no nosso sistema e percebemos algumas ocorrências feitas por ela, para apurar agressões sofridas e uma medida protetiva, a última, expedida a partir de um inquérito policial da delegacia do Centro da cidade, de combate à violência doméstica".



Wellington ainda informou que o casal estava junto há 20 anos, mas tinha uma relação conturbada. "Várias brigas, agressões. No final do ano, eles tentaram uma reconciliação, mas não deu certo. Ontem ele tomou essa atitude, esquentou o óleo em uma frigideira, foi até onde ela estava dormindo e arremessou esse óleo fervente no corpo dela".



Segundo a testemunha, que é a filha do casal, após jogar o óleo quente, Daniel tentou fugir da casa, mas foi impedido até a chegada da polícia.

A polícia informou que no depoimento, ele confessou o crime. "Ele disse que tinha muito ciúmes, que que gosta dela, mas que perdeu a cabeça porque descobriu uma traição", afirmou o delegado.

A vítima segue internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Segundo a atualização da unidade, às 12h20, a paciente está com quadro estável no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).