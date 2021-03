Protesto de caminhoneiros em Itaboraí paralisa a BR-493 Foto: Vitor Soares

Publicado 03/03/2021 06:43 | Atualizado 03/03/2021 06:45

Itaboraí - Caminhoneiros de Itaboraí se mobilizam para o início de uma possível greve por conta do anúncio de mais um aumento dos combustíveis e realizaram um protesto ontem (terça-feira 02/03) no bairro de Manilha na BR-493.

Segundo os caminhoneiros que estiveram presentes no movimento, o principal empecilho para o início da greve é a PRF (Polícia Rodoviária Federal) que segundo eles, disse que vai multar qualquer movimento que atrapalhe o trânsito na via.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e acompanharam toda a ação e evitaram que 50 caminhoneiros atrapalhassem o tráfego na rodovia. Os caminhoneiros fizeram da UPA de Manilha o local do ponto de encontro do protesto.

Vale salientar que segundo os caminhoneiros o protesto conta a nova alta dos combustíveis foi pacífico.

A Petrobrás anunciou aumento de 4,8% na gasolina e 5% do óleo diesel o que impactará o trabalho e a vida dos caminhoneiros.