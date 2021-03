O vice-prefeito Lourival Casula e o representante do consórcio Kerui Método, Mountian Haiming Liu Foto: Divulgação ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:16 | Atualizado 03/03/2021 17:16

Itaboraí - Os moradores de Itaboraí em breve poderão se inscrever em cursos técnicos para atender o mercado de gás natural. A decisão da Prefeitura de Itaboraí foi tomada após uma série de reuniões promovidas pelo vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Lourival Casula, com as empresas do GasLub, antigo Comperj.



O vice-prefeito Lourival Casula se reuniu com o representante do consórcio Kerui Método, Mountian Haiming Liu, e sua equipe, dando continuidade a esses encontros. Na ocasião, o vice-prefeito explicou que a prioridade nesse começo de governo é dialogar com todo o empresariado da cidade. E, assim, mapear as principais carências profissionais do setor para oferecer para os moradores de Itaboraí qualificação técnica, através de parceria com o Sebrae e com a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, para estarem aptos a concorrer a essas vagas.



“O prefeito Marcelo Delaroli se comprometeu a realizar cursos profissionalizantes, qualificando assim a mão de obra local. Nosso objetivo é atender as demandas das empresas. Assim, fazendo com que o índice de desemprego diminua na cidade”, disse Lourival Casula.



Outra questão abordada foi o compromisso firmado com as organizações do GasLub para garantir que 60% das vagas de cada empresa sejam destinadas para a população de Itaboraí. A ideia é utilizar os estudantes formados nos cursos técnicos para serem encaminhados diretamente para as vagas.



“Sabemos que temos muito a fazer, mas faremos tudo que foi prometido na campanha. Os trabalhos estão acontecendo, a cidade já está recebendo obras e iremos fazer muito mais. Estamos dialogando com as empresas, as vagas precisam ser destinadas aos moradores, gerando emprego e renda para Itaboraí. Nós vamos garantir que isso aconteça”, concluiu o vice-prefeito.