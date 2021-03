Voluntários no projeto ‘Heróis de Branco’ que leva através da música conforto e acolhimento para os pacientes de Covid-19 na cidade. Foto: ASCOM Itaboraí

Itaboraí - Os cuidados com os pacientes internados no setor Covid-19 dos hospitais municipais Desembargador Leal Junior e São Judas Tadeu vão muito além de remédios, leitos e ventiladores mecânicos. Desde janeiro, uma equipe de voluntários formada por profissionais das unidades hospitalares realiza o projeto ‘Heróis de Branco’ que leva através da música conforto e acolhimento para os pacientes em isolamento.



Sucesso entre os pacientes e seus familiares, o projeto foi uma idealização da coordenadora da enfermagem do Hospital São Judas Tadeu, Silvânia Correa. Em uma conversa com colegas de trabalho, ela contou que sabia tocar violino e, juntos, decidiram unir as habilidades musicais para criação do projeto. Fazem parte do time de músicos: o auxiliar administrativo do hospital, Felipe Fonseca, e sua colega Pamela Greice, cantora e também profissional administrativa da unidade.



"Tocamos na alta do paciente e também dentro da UTI sempre que os pacientes autorizam. Observamos que nesse momento eles esquecem um pouco as dificuldades do tratamento, voltam a sorrir e até acompanham as músicas com mãos", contou Silvânia Correa.



Na última terça-feira (02/03), foi a vez da paciente Ana Paula de Almeida, de 40 anos, ter a sua tão aguardada vitória contra a doença. Internada por quatro dias na ala Covid-19 no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Ana Paula antes de ir para o respirador comentou que conhecia o projeto de musicoterapia e o admirava muito, fazendo com que a equipe médica prometesse que ela também seria mais uma a vencer a Covid-19 ao som do violino e violão.



“Não tenho palavras para agradecer toda a equipe médica que me acompanhou. É uma emoção muito grande estar aqui e receber todo esse carinho. Muito obrigada”, agradeceu a paciente quando foi acompanhada até os seus familiares pelos músicos e toda equipe médica ao som de ‘Aleluia’.



O projeto ‘Heróis de Branco’ desde que foi criado já acompanhou 15 altas hospitalares, tendo como espectadores médicos, enfermeiros, funcionários, pacientes e familiares. Duas vezes por semana, o projeto vai de leito a leito tocar e cantar para cada paciente internado.