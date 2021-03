Vacinação Foto: Divulgação

Publicado 05/03/2021 17:28 | Atualizado 05/03/2021 17:28

Itaboraí - A nova fase de vacinação contra Covid-19 em Itaboraí contemplará idosos de 76 anos, residentes no município. A imunização deste grupo prioritário será realizada na próxima terça-feira (09/03), de 10h às 15h, em 16 polos de referência espalhados pela cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí (SEMSA), a decisão por ampliar o número de salas de vacinação visa atender a crescente demanda, à medida em que o plano estratégico avança a faixa etária.



“Graças ao nosso planejamento criterioso e as remessas das vacinas estamos avançando com o plano de vacinação para os itaboraienses sem zerar os estoques. É de nosso extremo interesse que em Itaboraí vacine o maior número possível de pessoas o mais rápido possível, mas estamos fazendo tudo de forma que não fique dúvida e seguindo orientação do Ministério da Saúde. Nossa meta é proteger e imunizar os idosos acima dos 76 anos neste momento”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.



Com isso, os 16 locais estratégicos de vacinação agora são: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro; a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Chácaras Sambaetiba. Além de 13 Unidades de Saúde da Família (Reta Velha, Quissamã, Areal, Visconde, Agro Brasil, Planalto Marambaia, Cabuçu, Nova Cidade, São Joaquim, Santo Expedito, Itambi, Bairro Amaral e Aldeia da Prata).



Para garantir a primeira dose da vacina, o idoso deve procurar o polo estratégico, que englobe o posto de saúde mais perto da sua residência. É importante não esquecer de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Nesta quinta-feira (04/03), o município recebeu mais uma remessa de imunizantes, contendo 1.470 de doses (D1) da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac), enviada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).



Confira os 16 polos de vacinação:



– Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Endereço: Avenida Vereador Hermínio Moreira, 206, Centro.



– Unidade de Saúde da Família Lizete Fernandes de Souza (USF Reta Velha)

Endereço: Rua Dois, Praça Claudinei Santos Tavares, Esperança.



– Unidade de Saúde da Família Vereador Eugênio Marins Coutinho (USF Quissamã)

Endereço: Rua César Xará, 666, Quissamã.



– Unidade de Saúde da Família Wanderley Vieira de Almeida (USF Areal)

Endereço: Avenida Carlos Lacerda, Areal.



— Unidade de Saúde da Família Dimas Monteiro Nogueira (USF Visconde)

Endereço: Avenida Presidente Médici, Visconde de Itaboraí.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Agro Brasil

Endereço: Rua B, lt. 44 qd. 9, Parque Nova Friburgo.

— Unidade Básica de Saúde (UBS) Chácaras Sambaetiba

Endereço: Largo da Estação, Chácaras Sambaetiba.



– Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto do Marambaia

Endereço: Rua Tocantins, lt. 4, qd 20, Marambaia.



– Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF)

Endereço: Rodovia BR-493, km 0, Manilha.



– Unidade de Saúde da Família Virgílio Ribeiro Lopes (USF Cabuçu)

Endereço: Estrada Vereador Antônio Cícero, Cabuçu.



– Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos (USF Nova Cidade)

Endereço: Avenida Américo da Costa Cardoso, Nova Cidade.



– Unidade de Saúde da Família Edith Maria de Oliveira (USF São Joaquim)

Endereço: Rua José Leandro, Retiro São Joaquim.



— Unidade de Saúde da Família José Ednaldo Mendes (USF Santo Expedito)

Endereço: Rua Desembargador Augusto Galvão, 242, Santo Expedito.



– Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini (USF Itambi)

Endereço: Rua Rui Barbosa, Itambi.



— Unidade de Saúde da Família Jorge José da Silva (USF Bairro Amaral)

Endereço: Estrada Prefeito João Batista Caffaro, qd. M, Grande Rio.



– Unidade de Saúde da Família Otacílio José Rafael (USF Aldeia da Prata)

Endereço: Rua Três, Aldeia da Prata.