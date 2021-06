Santuário de Porto das Caixas participará de feira internacional Foto: SECOM

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 08:39 | Atualizado 02/06/2021 08:39

Itaboraí - O turismo religioso de Itaboraí será retomado para desenvolver região histórica de Porto das Caixas. Na semana passada, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, recebeu representante da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) no salão nobre da Prefeitura para alinhar pontos estratégicos do turismo local, principalmente o turismo religioso e a arte oleira.

Na reunião, a Prefeitura de Itaboraí foi convidada para levar o Santuário de Porto das Caixas para a Feira de Fátima, evento internacional que ocorrerá de forma online em julho desse ano. E também para levar os representantes da arte Oleira para participar de duas feiras nacionais do setor. Os convites foram indicação do próprio secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca.

Publicidade

“Itaboraí tem um potencial imenso para o turismo religioso e temos como prioridade retornar com as visitações ao Santuário de Porto das Caixas. Somos também o maior polo de arte Oleira do estado do Rio de Janeiro. Essa reunião com a Setur mostra o quando Itaboraí e Governo de Estado estão alinhados pelo desenvolvimento da região”, disse o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra.

Os próximos passos da Prefeitura de Itaboraí para alavancar o turismo regional será iniciar os estudos para implementar uma nova sinalização nas ruas em direção ao Santuário de Porto das Caixas. Também, em breve, iniciará a atualização dos cadastros dos artesões locais. Artesões cadastrados conseguem inúmeras vantagens como desconto em lojas de materiais artesanais, crédito de agências de fomento e até incentivos para participar em feiras por todo o território nacional.