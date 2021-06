Prefeitura realiza ações para melhorar sistema de drenagem no município Foto: SECOM

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:02

Itaboraí - Desde o início deste ano, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), vem trabalhando com ações para melhorar o sistema de drenagem da cidade, evitando assim, alagamentos comuns em períodos de chuvas, em pontos críticos de Itaboraí. Na Rua 66, no bairro da Ampliação, os funcionários iniciaram a instalação da nova rede de drenagem pluvial, onde serão utilizadas aproximadamente 300 manilhas de concreto, com um metro cada.

Para ampliar a vazão de água em tempos de fortes chuvas, técnicos da Prefeitura realizaram um estudo de toda a nova estrutura. Agora as manilhas utilizadas atendem a capacidade de escoamento da rede.



Os sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais são implantados para permitir o recolhimento e o transporte de uma determinada vazão proveniente de precipitações atmosféricas que atingem o solo, escoando sobre o mesmo até chegarem a valas e bueiros projetados. A obra é um antigo anseio da população que, em épocas de chuvas, sofria constantemente com alagamentos, causando inclusive perdas materiais para aqueles que tinham suas casas inundadas.



O secretário municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), Uilton Viana Filho, acompanhou pessoalmente os serviços no bairro e disse que a obra de drenagem tem objetivo de minimizar e prevenir alagamentos, além de preparar para a pavimentação.



“Com esta ação, esperamos proporcionar melhorias na infraestrutura e na mobilidade dos moradores do bairro de Ampliação. Estamos cumprindo a nossa missão e com resultado muito bom. Por onde passamos e executamos os serviços, o cidadão tem agradecido que a casa dele não está mais alagando, o comércio também não, e que ele está conseguindo transitar. Nosso trabalho não para. Seguimos com um trabalho planejado para resolver os problemas críticos de Itaboraí. Por onde passamos a determinação é executar serviço bem feito”, disse o secretário.



O aposentado Josival Teles da Silva fala do problema com a esperança de quem sonha em ver a situação resolvida, que se repete todos os anos e interfere diretamente na vida dos moradores da localidade.



“A situação aqui era bem crítica, clamamos pelo trabalho de drenagem há anos. Quando chove, a rua vira lama e nem transporte público passa por aqui. Todo ano essa história se repete, um sofrimento. Mas, depois de tanta promessa, me alegro em ver o trabalho da Prefeitura acontecendo, uma bênção. A rede era um sonho antigo dos moradores que, agora, estamos conseguindo realizar. Esta é uma reivindicação de mais de 30 anos, a população já estava sem esperança, levamos o pedido para o prefeito, que nos atendeu. Isso aqui é um presente para nós, vai facilitar a vida dos moradores”, disse o aposentado.