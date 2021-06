Divididas de maneira escalonada, as turmas registraram poucas faltas Foto: SECOM

Publicado 01/06/2021 15:42

Itaboraí - Os alunos das turmas do G4 e G5 (4 anos e 5 anos) da Educação Infantil de Itaboraí retornaram ontem, segunda-feira (31/05) às atividades presenciais nas unidades escolares de Itaboraí. Divididas de maneira escalonada, as turmas registraram nesse primeiro dia de aula baixo número de faltas mesmo com o mal tempo que atinge a cidade.

As 24 unidades de ensino retornaram seguindo todos os protocolos previstos no Plano de Retomada das Atividades Presenciais do Município de Itaboraí. Na entrada, os estudantes foram recepcionados por um inspetor que aferiu a temperatura e higienizou as mãos de cada com álcool gel. Nas salas de aulas, os alunos encontraram as carteiras sinalizadas, tapete de higienização para os pés, e material separado para uso individual. E, finalmente, conheceram os professores e equipe pedagógica que interagiram com eles de maneira online desde o início do ano letivo.

“Hoje foi um dia de adaptação tanto para os alunos quanto para nós professores. Finalmente, podemos nos conhecer pessoalmente. Apesar de eu estar com máscara, jaleco e face shield, alguns alunos disseram que me reconheceram. A aula de foi mais de apresentação e conversamos como serão as atividades. Estamos de maneira lúdica explicando todos os protocolos” disse a professora Roberta Amaral da turma do G4 da E.M Amélia Guimarães, em Sambaetiba.

Nesse primeiro momento, as aulas presenciais estão ocorrendo de forma escalonada dia sim e dia não, nos seguintes horários: das 8h até as 10h30 no turno matutino e das 13h até as 15h30 no turno vespertino. Após lecionar no presencial, os professores ficam disponíveis para as aulas online para os que não tiveram aula presencial no dia. Antes da retomada, todos os responsáveis participaram de uma reunião com cada direção escolar para registrar interesse do aluno em participar das aulas presenciais, conheceram todos os protocolos e puderam tirar todas as dúvidas sobre o plano de retomada.

“Estamos monitorando e vistoriando todas as unidades que estão retornando. Analisando quais foram as melhores práticas e fazendo os ajustes caso seja necessário. Até o momento, registramos uma adesão positiva dos pais e responsáveis. As crianças estão se surpreendendo por cooperar respeitando os protocolos de saúde. Todos chegam com máscaras e permanecem com elas” explicou o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.

O retorno das atividades presenciais para rede de ensino público municipal de Itaboraí está dividido por fases. Após o início das turmas das crianças com quatro e cinco anos da Educação Infantil será a vez das turmas de Ensino Fundamental I no dia 07 de junho. No dia 14 de junho, serão as turmas do Ensino Fundamental II, das crianças com dois e três anos da Educação Infantil e dos alunos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos). E por último, a partir do dia 21 de junho, retornam as turmas das instituições de Ensino Médio e Superior.