Foram entregues novos dois postos de saúde no distrito de manilha Foto: SECOM

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 09:09 | Atualizado 31/05/2021 09:12

Itaboraí - Após constatar as péssimas condições herdadas nas unidades de Saúde, a Prefeitura de Itaboraí começou a executar um planejamento para mudar esse cenário. Nesta sexta-feira (28/05), o prefeito Marcelo Delaroli entregou para a população do distrito de Manilha dois novos postos de Saúde: a Unidade de Saúde Américo Damásio de Salles, em Jardim Planalto, e a Unidade Básica de Saúde de Granjas Cabuçu.

Apesar de existir há oito anos, o posto de Saúde em Jardim Planalto nunca tinha passado por reformas e apresentava péssimas condições de infraestrutura para receber os pacientes. Em três meses de reformas, a Prefeitura de Itaboraí realizou a pintura de toda a unidade, emboçou as paredes, consertou a parte elétrica, e tornou o ambiente acessível para pessoas com deficiência. Já o posto de Granjas Cabuçu recebeu uma obra completa.

Publicidade

“A gente sabe que tem tanta coisa para fazer, mas vocês podem ter certeza que nossa equipe está vendo. Prometemos trabalho! Temos apenas cinco meses de governo, sabemos que não conseguimos resolver tudo do dia para noite, mas, com esforço e muito trabalho, vamos entregar”, discursou o prefeito na inauguração.

Porta de entrada do sistema de Saúde, os novos postos estão aptos para realizar todos os serviços médicos referentes à Rede de Atenção Primária de Saúde. A USF Jardim Planalto conta com 24 profissionais, entre médicos, funcionários e agentes de Saúde, realizando serviços de clínica geral, ginecologia e pediatria. A UBS Granjas Cabuçu tem oito profissionais de Saúde e também oferece os mesmos serviços médicos.

Publicidade

“Fizemos um trabalho de reabilitação e muito treinamento para equipe, sempre dialogando com a comunidade. Esses postos de Saúde são da comunidade e pedimos ajuda para que possamos transformar nossa cidade. É só o começo, vamos transformar a Saúde de Itaboraí”, falou o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti.

A Secretaria Municipal de Saúde tem implementado uma política de capacitação para os profissionais da rede, contratou 35 novos médicos e enfermeiros para atuar na Atenção Básica de Saúde, ampliou os leitos Covid-19 do Hospital Municipal São Judas Tadeu, inaugurou um novo aparelho de tomografia e ampliou a estrutura de atendimento do setor Covid-19 no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior.

Publicidade

Estiveram presentes nas inaugurações acompanhando o prefeito, a primeira-dama do município, Pâmela Delaroli; e os secretários municipais de Saúde, Sandro Ronquetti; de Governo, Diogo Cabral; de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho; de Transportes e de Segurança, Heitor Baldow; de Agricultura, Abílio Pereira; e o presidente do Itaprevi, Wallace Braz, além de vereadores do município.