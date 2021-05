Itaboraí

Evento sobre o Ciclo da Violência contra a mulher nesta quinta-feira 27/05

O tema abordará os tipos de agressões que as mulheres podem estar sofrendo, como psicológica ou física e ajudará as mulheres a identificar e se proteger de agressores, veja na matéria como participar do seminário on-line

Publicado 26/05/2021 10:48 | Atualizado há 2 dias