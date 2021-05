Capacitação para a saúde na cidade Diculgação: ASCOM Itaboraí

Itaboraí - Investindo cada vez mais na saúde pública do município, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), reuniu os 35 médicos e enfermeiros recém-contratados para participar do curso introdutório para Atuação na Atenção Primário à Saúde na tarde da última quarta-feira (26/05). Recebidos pelo secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, e a equipe do Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde (NEPPS), os profissionais conheceram toda a estrutura municipal de Saúde: organização, definição de funções e fluxograma

O encontro teve o objetivo de reforçar os conceitos da Atenção Primária de Saúde e assim otimizar toda a rede. Um bom funcionamento nos atendimentos dos postos de Saúde garante a continuidade das ações de saúde e estimula a prevenção de enfermidades, reduzindo assim o encaminhamento para unidades de saúde de atendimento mais complexo e especializado.

“A Prefeitura de Itaboraí tem como uma das prioridades o investimento na Saúde. Estamos reformando os postos de Saúde, levantando o que tem que ser melhorado na rede, e implementando uma política de capacitação e atualização para todos os profissionais de Saúde. A rede de Atenção Primária é a porta de entrada do paciente e quem o acompanha. Um bom trabalho realizado desde os postos de Saúde, passando inclusive pela recepção, faz com que o tratamento seja mais eficiente e o fluxo de toda rede seja mais otimizado”, declarou o secretário de Saúde



Na última segunda-feira (24/05), a SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) também promoveu o curso de capacitação ‘Transformando o processo de trabalho à luz da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde’, voltado para todos recepcionistas da rede saúde municipal, na sede do Rotary Clube, no Centro. A capacitação abordou tópicos pertinentes a atuação das recepcionistas mostrando como a recepção está inserida dentro do Sistema de Saúde, e a importância de receber bem o usuário, dando um atendimento humanizado de acolhimento. Os profissionais presentes puderam tirar dúvidas e propor ações de trabalho.