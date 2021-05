PM ocupa área e impede estabelecimento da milícia. Foto: PMERJ

Itaboraí - O miliciano criminoso conhecido como 2N, estaria montando uma quadrilha no Visconde de Itaboraí. 2N teria lucrado só no primeiro mês com sua quadrilha, cerca de R$500 mil. Eram cobrados da população serviços como: segurança de comércios e residências, tv a cabo clandestina, gás e outros.

Com a prisão de 2N, braço direito de Ecko em Itaboraí, a polícia identificou que a milícia estaria tentando se estabelecer na região. A confirmação de 2N na região afirmaria este fato. Vale lembrar que na última semana foram presos sete milicianos e ele estava entre os presos.

A PM agora trabalha para impedir que a milícia se estabeleça na região.