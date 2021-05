Retorno das aulas presenciais será a partir de 31 de maio (próxima segunda-feira) em Itaboraí Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:24

Itaboraí - O Plano de retomada das atividades presenciais para rede de ensino público municipal de Itaboraí será de maneira escalonada. A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), publicou na edição de 27/05/2021 do Diário Oficial, o decreto nº 115 autorizando o retorno das atividades presenciais. As aulas recomeçam por fases, primeiro com a educação infantil a partir do dia 31 de maio, e finalizando no dia 21 de junho com o ensino médio.

Seguindo o Decreto Municipal nº58 de 25/02/2021, o Plano de Retomada das Atividades do Município de Itaboraí, deliberado e aprovado pela Comissão Municipal de Gerenciamento Educacional da Pandemia da COVID19, foi dividido em cinco fases. A Fase 01 estabelece o retorno das atividades presenciais das instituições de ensino da rede privada e está em andamento desde março. As demais fases serão escalonadas com intervalos de sete dias entre elas e são direcionadas para a rede pública municipal.

A fase 02 do plano começará com o retorno das atividades presenciais das turmas das crianças com quatro e cinco anos da Educação Infantil e Educação Especial a partir do dia 31 de maio. Após sete dias (07/06), iniciará a Fase 03 com o retorno das turmas de Ensino Fundamental I. No dia 14/06, será a vez das turmas do Ensino Fundamental II, das crianças com dois e três anos da Educação Infantil e dos alunos matriculados no EJA. E por último, a partir do dia 21/06, retornam as turmas das instituições de ensino médio e superior.

“Estamos desde o começo do ano debatendo e atualizando o planejamento para o retorno das aulas presenciais. Preparando as escolas de Itaboraí para seguir os protocolos de saúde. Mantemos diálogo constante com a Secretaria Municipal de Saúde, pois é a classificação das bandeiras em vigor na cidade que determinam a quantidade de alunos permitidas dentro das salas de aula”, esclareceu o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.

A quantidade de alunos autorizados dentro das salas de aula será determinada de acordo com a cor de bandeira em vigor no município estabelecida pela Coordenação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Na fase vermelha, a presença será limitada em até 35% dos números de alunos matriculados. Na fase laranja aumenta para 50%. E na fase amarela ficam autorizadas 70% da quantidade de alunos de cada turma. Apenas na fase verde, as atividades escolares voltam à normalidade.

A SEMED ainda esclarece que os responsáveis dos alunos deverão registrar o interesse em participar das aulas presenciais por meio de termo de compromisso com a respectiva unidade escolar. E que será observado diariamente o número de notificação de casos de Covid-19 no município, podendo até a qualquer momento indicar a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino. As direções das unidades escolares estão entrando em contato com os responsáveis dos alunos para repassar as orientações sobre os horários e protocolos de saúde adotados, uma cartilha com todas as informações foi disponibilizada para todos.