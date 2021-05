Educação seguirá vacinação por idades Foto: SECOM

Publicado 29/05/2021 13:11

Itaboraí - Após iniciar o calendário de vacinação contra Covid-19 pelo Ensino Infantil, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), mudou a estratégia e avançará a imunização para trabalhadores de todos os níveis da Educação por idades. Desta forma, o novo cronograma começa na segunda-feira (31/05) para pessoas de 50 a 59 anos.

Para garantir a primeira dose da vacina, basta apresentar o contracheque ou uma declaração da instituição de ensino localizada em Itaboraí que comprove o vínculo trabalhista, além do CPF (ou cartão do SUS) e documento de identificação. Podem se vacinar todos os trabalhadores que compõem o quadro de pessoal das escolas da rede pública e privada do município.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, destaca que a nova estratégia visa atingir uma maior quantidade de trabalhadores em diferentes níveis, com o objetivo de finalizar todo o setor da Educação até a primeira quinzena de junho.

“Começamos o calendário pelo ensino infantil e agora estamos ampliando a todos os níveis educacionais, obedecendo uma ordem escalonada decrescente por idades para evitar aglomerações e filas nas unidades de saúde. Também descentralizamos a vacinação para esses trabalhadores para atingir todos os distritos do município”, explicou o superintendente.

O calendário fica assim:

Segunda-feira (31/05) — de 50 a 59 anos

Terça-feira (01/06) — 45 anos ou mais

Quarta-feira (02/06) — 40 anos ou mais

Os documentos necessários para vacinação são (original e cópia):

– Documento de identificação com foto;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS;

– Contracheque ou declaração de trabalho em instituição de ensino de Itaboraí, que comprove vínculo empregatício e endereço de trabalho.

O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.