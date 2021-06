O trajeto sera da Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro, em direção ao Parque Natural Municipal Paleontológico de São José Foto: SECOM

Itaboraí - Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, a Prefeitura de Itaboraí realizará um passeio ciclístico com concentração às 7h, na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro, em direção ao Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, no distrito de Cabuçu. A rota de cerca de 15km, tem nível de dificuldade moderada e será concluída com o plantio de 188 mudas nativas da Mata Atlântica no interior do sítio arqueológico.



A iniciativa do evento é fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). O ciclista que quiser participar do pedal, precisa realizar uma inscrição online, informando dados cadastrais e declarando o termo de responsabilidade.

O cadastro está disponível até a próxima sexta-feira (04/05), no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPYXbJdDObgxaXWIIcF6a-9Z0CUjhwLvj5FAZhQNEu6NaNsg/viewform.



O evento também marca a inauguração de uma trilha no interior do parque com trajeto de cerca de 2 km. A secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Sheila Rodrigues, destaca a importância de conscientizar a população sobre as questões ambientais, além de incentivar cada vez mais o uso de bicicleta como modal de transporte responsável e menos poluente.



“A data tem o intuito de sensibilizar os moradores sobre a importância de conservar e proteger o meio ambiente, além de estimular mudanças de comportamento e atitudes. Todo cuidado e respeito à natureza são fundamentais para manter o ambiente em equilíbrio”, afirmou.



Após o sucesso do 1º Pedal da Transformação, realizado em comemoração aos 188 anos de emancipação político-administrativo de Itaboraí, o secretário municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Lenon Coutinho, enfatiza que o novo pedal seguirá o mesmo modelo, com organização no trânsito e respeito aos protocolos de prevenção ao contágio de Covid-19. O uso de máscaras é obrigatório.



“Vamos promover o novo pedal mantendo as restrições necessárias e seguindo os protocolos de prevenção. E nesta data tão importante de conscientização, devemos lembrar também os benefícios do ciclismo para o meio ambiente. O uso da bicicleta como transporte contribui muito para redução dos índices de poluição”, disse o secretário.

