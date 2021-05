As inscrições serão feitas do dia 31/05 até 03/06 de 8h às 17h na Praça da Venda das Pedras Foto: SECOM

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), abre as inscrições para o projeto “Transformar para Idosos”, com objetivo de promover aulas gratuitas de alongamento, ginástica e circuito funcional na praça de Venda das Pedras. As aulas começam a partir do dia 8 de junho, sendo todas terças-feiras, das 7h às 8h30.

As inscrições acontecerão na praça de Venda das Pedras, das 8h às 17h, a partir desta segunda-feira (31/05) e vão até 3 de junho. Para se inscrever é necessário que a pessoa tenha acima de 60 anos, apresente um documento de identificação e a carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19. O uso de máscaras será obrigatório.

“Agora que a campanha de vacinação contra a Covid-19 já atingiu todos os idosos acima de 60 anos e também estamos na bandeira Laranja, podemos retornar seguindo todos os protocolos de saúde com as atividades físicas. Estamos felizes de voltar a promover saúde através do projeto de ginástica na praça de Venda das Pedras. Em breve, teremos mais projetos para população de Itaboraí”, falou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.

