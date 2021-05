Seminário via web abordou violência contra a mulher e feminicideo Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 13:27 | Atualizado 31/05/2021 13:28

Itaboraí - Na última quinta-feira, (27/05), o Professor Helvio Costa, Reitor da Faculdade Faces Brasil de Itaboraí, mediou um webinário com o tema "O Ciclo da Violência contra mulher". Entre os assuntos mais abordados pelos palestrantes, a violência de gênero foi o destaque, também sendo discutido pontos como a diferença de salários, cargos em instituições onde as mulheres dificilmente conseguem alcançar posições superiores, além dos tipos de violência que podem sofrer dentro do seu próprio âmbito familiar, como o feminicídio.

Contando com participantes de todo o Brasil, o evento online teve como convidados a Delegada de Polícia de São Paulo, especialista na prevenção e combate à violência de gênero, Renata Cruppi, da Diretora do DGPAM e Delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Sandra Ornellas e do Advogado, Deputado Federal Constituinte e Presidente Nacional da Democracia Cristã, José Eymael.

Segundo as delegadas, muitos problemas podem ser criados desde a infância. Uma simples distinção entre brinquedos e brincadeiras entre meninos e meninas podem ser cruciais para o futuro. Outro tema importante no debate foi a Lei Maria da Penha, que ficou conhecida apenas como uma punição e ganhou fama de "Cuidado que a Maria da Penha vai te prender". Ela é muito mais que uma punição, é uma prevenção, uma educação.

- Falar sobre os problemas da sociedade é o maior caminho para tentar combate-los. A presença dos nossos convidados foram essenciais. Cada um trouxe o seu conhecimento, suas convivências e suas experiências. O nosso objetivo é sempre tocar em assuntos que podem mudar a vida das pessoas. - revelou o professor Helvio.

Segundo o Data Senado de 2019 o lugar mais perigoso para mulher é o seu lar. 68% das mulheres não rompem o relacionamento por medo. Se sentem mais seguras estando em casa e sabendo da situação do agressor, do que sair de casa e ser surpreendida na rua, ser perseguida. O Brasil é o pais que mais morre mulheres por violências, num total aproximado de 12 por dias. Quanto maior a desigualdade de gênero, maior a violência.