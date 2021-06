Agentes da PM fizeram a ocupação de mais uma área perigosa em Itaboraí - Foto: Lucas Benevides

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 13:39 | Atualizado 02/06/2021 13:43

Itaboraí - O bairro da Ampliação é considerado um dos locais da cidade com mair índice de criminalidade, por isso agentes militares do 35º Batalhão da Polícia Militar decidiu restabelecer a paz aos moradores do bairro.

Ontem (terça-feira 02/06) a Polícia Militar começou a ocupação permanente da Rua 100, que segundo a própria Polícia é a 2ª localidade mais perigosa de todo o município, perde apenas para a comunidade da Reta Velha.

Numa área de grande atuação da facção Comando Vermelho, houve a necessidade de instalação de uma unidade permanente de vigilância, um apoio ao patrulhamento que acontecerá todos os dias da semana com atuação permanente de policiais durante 24 horas por dia.

A ocupação tornou-se necessária em função de milicianos que comandavam o local, terem sidos presos, o que fez com que aumentasse o número de meliantes da facção criminosa (CV) na localidade, apontou a polícia que já está instalada de forma permanente no local.