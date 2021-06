Policlínica de Especialidades Médicas José de Oliveira, em Manilha - Foto: SECOM

Policlínica de Especialidades Médicas José de Oliveira, em ManilhaFoto: SECOM

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 17:17 | Atualizado 02/06/2021 17:17

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), iniciou ativação de um novo de vacinação contra Covid-19 no local que era o estacionamento da Policlínica de Especialidades Médicas José de Oliveira, em Manilha, nesta quarta-feira (02/06).

O novo local está imunizando pacientes com primeira e segunda doses de vacina, a nova instalação melhora o fluxo de atendimento, reduzindo tempo de espera para imunização.



Com duas estruturas instaladas no fundo, primeiro os pacientes passam pelo acolhimento onde é conferida se a documentação está de acordo com a do protocolo de vacinação e a identificação se ele irá tomar primeira ou segunda dose. Logo em seguida, o paciente é direcionado para um dos noves guichês para confecção da carteira de comprovante de vacinação e aguarda ser chamado para vacinar em uma das cinco salas de imunização. No polo de vacinação, os pacientes podem aguardar sentados e protegidos do sol ou da chuva.



“Está tudo ocorrendo muito bem organizado. Quando estive para tomar a primeira dose ainda não tinha tenda, mas tinha menos gente para vacinar, né. Agora mesmo tendo bastante professor sendo vacinado, não aguardei muito”, disse Dona Neidir Pinho da Silva, de 78 anos, moradora de Apolo II.



A policlínica de Manilha é um ponto estratégico da saúde municipal. O posto de vacinação da unidade chega a receber cerca de 500 pessoas por dia de vários bairros próximos. E, mesmo, com a campanha de vacinação contra a Covid-19, a policlínica continua oferecendo para população atendimentos diários de pediatria, ortopedia, reumatologia, dermatologia, fisioterapia, clínica geral, etc.



“A Policlínica de Manilha se transformou em referência na vacinação contra a Covid-19, mantendo os atendimentos ambulatoriais oferecidos pela unidade. Com o avanço da campanha de imunização e, consequentemente, com o aumento do público da vacina, instalamos esse novo espaço no estacionamento da Policlínica para melhor atender a população local”, explicou a diretora da Policlínica de Manilha, Daniele Fortunato.