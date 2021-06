Itaboraí

Dia Mundial do Meio Ambiente será celebrado com passeio ciclístico

No dia 5 de junho, a Prefeitura de Itaboraí realizará um passeio ciclístico com concentração às 7h, na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro

Publicado 01/06/2021 08:23 | Atualizado há 1 dia