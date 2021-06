Na ação foi resgatava uma arma roubada de um Policial Militar - Foto: Lucas Benevides

Na ação foi resgatava uma arma roubada de um Policial Militar Foto: Lucas Benevides

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 15:08 | Atualizado 02/06/2021 15:08

Itaboraí - Uma troca de tiros entre a Polícia Militar e bandidos resultou com um meliante morto e outro preso ontem em Itaboraí.

A ação aconteceu no bairro do Cabuçu e envolveu agentes militares do 35º Batalhão de Polícia Militar e o caso aconteceu ontem, terça-feira (01/06).

Os criminosos estavam indo pra RJ 104 na intenção de praticar assaltos quando o patrulhamento da Polícia Militar percebeu atitude suspeita quando foram verificar os criminosos começaram o confronto.



Os bandidos fugiram sentido da Granja do Cabuçu, mas os militares ainda conseguiram prender um deles e na troca de tiros outro foi morto.



Os demais membros do bando conseguiram fugir.



Com o bandido que foi morto foi apreendida uma arma roubada de um Policial Militar do 9º BPM de Rocha Miranda.



O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada.