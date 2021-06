Nesta quarta-feira (02/06) a fase de pré-matrículas foi aberta - Foto: SECOM

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 17:48 | Atualizado 02/06/2021 17:48

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), abriu nesta quarta-feira (02/06) a fase de pré-matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o segundo semestre de 2021. As vagas são destinadas aos jovens acima de 15 anos, adultos e idosos que precisam dar continuidade aos estudos ou que não tiveram acesso na idade regular, do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental.

Os interessados têm até 18 de julho para realizar a inscrição no site: www.matricula.itaborai.rj.gov.br. O calendário que estabelece renovação, remanejamento, pré-matrícula e matrícula para o EJA da rede municipal de Itaboraí foi publicado na edição do dia 31 de maio do Diário Oficial. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, enfatizou a importância da rede municipal de atender a essa demanda escolar.

"É dever do município garantir o ensino público obrigatório e gratuito para aqueles que, pela adversidades sociais vividas, não tiveram a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental na idade obrigatória", justificou o secretário.

A SEMED ressalta ainda que a renovação da matrícula que se encontra ativa será automática excepcionalmente neste ano, devido à pandemia de Covid-19, garantindo a vaga no segundo semestre de 2021.

Confira o calendário:

Fase de pré-matrícula (2º semestre): 02/06 a 18/07

Solicitação de remanejamento: 12 e 13/06

Resultado da inscrição do remanejamento e pré-matrícula: 20/07

Efetivação das matrículas: 21 a 23/07